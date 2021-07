Roma, principio d’incendio a Porta San Paolo (Di sabato 10 luglio 2021) principio di incendio oggi, sabato 10 luglio, intorno alle 13,30 a Porta San Paolo, in piazzale Ostiense, vicino alla stazione Piramide, a Roma. Non si conoscono le cause del piccolo rogo divampato all’interno di una delle porte meridionali delle Mura aureliane della Capitale. Porta San Paolo è tra le più imponenti e meglio conservate tra le porte originali dell’intera cerchia muraria Romana. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021)di incendio oggi, sabato 10 luglio, intorno alle 13,30 aSan, in piazzale Ostiense, vicino alla stazione Piramide, a. Non si conoscono le cause del piccolo rogo divampato all’interno di una delle porte meridionali delle Mura aureliane della Capitale.Sanè tra le più imponenti e meglio conservate tra le porte originali dell’intera cerchia murariana. Notizia in aggiornamento

