Regini | «Volevo finire la mia carriera alla Sampdoria | c’è rammarico»

(Di sabato 10 luglio 2021) Vasco, ex difensore della, parla del suo passato in blucerciato: ecco le parole anche sul suo futuro Vasco, ex difensore della, si racconta ai microfoni de Il Secolo XIX: il futuro, gli anni in blucerchiato e i rimpianti FUTURO – «Da pochi giorni sono svincolato e cerco una nuova avventura. Non voglio anticipare nulla ma potrei andare in Calabria».– «Lascio una famiglia, sono arrivato nel gennaio 2009 e quindi sono 12 anni, praticamente tutta la mia vita da calciatore adulto. La mia casa era la, è finita un’era anche se io resterò ...

Vasco Regini, ex difensore della Sampdoria, parla del suo passato in blucerciato: ecco le parole anche sul suo futuro Vasco Regini, ex difensore della Sampdoria, si racconta ai microfoni de Il Secolo ...Se un 19enne spopola nella Nazionale belga, perché non può farlo in blucerchiato? Diamo spazio ai ragazzi di Felice Tufano ...