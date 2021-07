Recuperati e restituiti alla Diocesi di Benevento diversi manoscritti antichi rubati (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Preziosi volumi antichi rubati in tempi diversi dalla Biblioteca capitolare Pacca sono stati restituiti dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli alla Curia Arcivescovile di Benevento. La riconsegna formale è avvenuta questo pomeriggio con protagonisti il comandante Giampaolo Brasili e l’Arcivescovo Felice Accrocca. La cerimonia si è svolta presso la sala “Leone XIII” del Palazzo Arcivescovile di Benevento. L’elenco delle opere trafugate e quindi restituite è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Preziosi volumiin tempiBiblioteca capitolare Pacca sono statidai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di NapoliCuria Arcivescovile di. La riconsegna formale è avvenuta questo pomeriggio con protagonisti il comandante Giampaolo Brasili e l’Arcivescovo Felice Accrocca. La cerimonia si è svolta presso la sala “Leone XIII” del Palazzo Arcivescovile di. L’elenco delle opere trafugate e quindi restituite è ...

