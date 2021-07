Raffaella Carrà, una serie tv sulla sua vita: “L’attrice dovrà essere italiana” (Di sabato 10 luglio 2021) “Cercheremo di raccontare in una serie la grande storia professionale e umana di Raffaella (Carrà, ndr)”, queste le parole di Giancarlo Leone, presidente dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi), riportate da Fanpage. In tanti già ne stavano discutendo sui social in questi giorni. La Raffa Nazionale, morta il 5 giugno scorso all’età di 78 anni, merita una serie tributo e che sia internazionale. E infatti Leone ha spiegato: “Credo che presto ce lo chiederanno anche dalla Spagna e dall’Argentina, dove è amatissima. Sarebbe interessante riflettere sul ruolo che ha avuto, raccontando la storia della tv ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) “Cercheremo di raccontare in unala grande storia professionale e umana di, ndr)”, queste le parole di Giancarlo Leone, presidente dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi), riportate da Fanpage. In tanti già ne stavano discutendo sui social in questi giorni. La Raffa Nazionale, morta il 5 giugno scorso all’età di 78 anni, merita unatributo e che sia internazionale. E infatti Leone ha spiegato: “Credo che presto ce lo chiederanno anche dalla Spagna e dall’Argentina, dove è amatissima. Sarebbe interessante riflettere sul ruolo che ha avuto, raccontando la storia della tv ...

