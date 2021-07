Raffaella Carrà, Laura Pausini ‘rimedia’ alla pubblicazione della foto che aveva fatto arrabbiare i commentatori (Di sabato 10 luglio 2021) Si era scatenato un vero e proprio putiferio quando ieri 9 luglio, nel giorno del funerale di Raffaella Carrà, Laura Pausini per omaggiarla aveva pubblicato la foto di un caschetto biondo con sfondo nero. I fan si erano infuriati sostenendo che la foto fosse “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”. Qualche ora dopo l’artista di Faenza, molto amica della Raffa Nazionale, ha messo a tacere i leoni da tastiera. Come? Non cancellando la foto bensì aggiungendo al post una serie di scatti colorati in cui Raffaella sorride ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Si era scatenato un vero e proprio putiferio quando ieri 9 luglio, nel giorno del funerale diper omaggiarlapubblicato ladi un caschetto biondo con sfondo nero. I fan si erano infuriati sostenendo che lafosse “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”. Qualche ora dopo l’artista di Faenza, molto amicaRaffa Nazionale, ha messo a tacere i leoni da tastiera. Come? Non cancellando labensì aggiungendo al post una serie di scatti colorati in cuisorride ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - chetempochefa : “Ciao. Un bacio grande e infinito.” - Il pensiero di @lucianinalittizzetto per Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - MarziaStark : A quanto pare a breve dovremo salutare la ricrescita di Stefi ???? non so ma io questo lo interpreto come un omaggio… - infoitcultura : Raffaella Carrà, Fazio assente al funerale: il suo messaggio -