Paura indiana sugli Europei. Cluster a Coverciano dove l'Italia prepara la finale. Dopo Londra dilagano i focolai in mezza Ue. Positivi tre cronisti Rai e ora si teme per gli Azzurri (Di sabato 10 luglio 2021) Bello il calcio, belli gli Europei, bellissima la finale di domenica ma non dimentichiamoci che c'è il Covid e che la variante delta ha letteralmente messo in ginocchio l'Inghilterra, che, per inciso, è la nostra rivale sul tappeto verde. Ma c'è di più. A rendere sempre più concreta la minaccia del virus sarsCov2 alla finalissima c'è un nuovo allarme scattato in queste ore. In quattro tra giornalisti e operatori Rai sono risultati Positivi al test per il coronavirus eseguiti negli scorsi giorni, Dopo la semifinale giocata a Wembley contro la Spagna. Il gruppo faceva parte della 'task force' allestita da ...

