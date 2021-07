"Non si è allenato". L'Inghilterra adesso trema per la finale (Di sabato 10 luglio 2021) Il talento del Manchester City e dell'Inghilterra Phil Foden ha rimediato una botta al ginocchio e potrebbe anche saltare la finale contro l'Italia Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Il talento del Manchester City e dell'Phil Foden ha rimediato una botta al ginocchio e potrebbe anche saltare lacontro l'Italia

Advertising

sportmediaset : +++ Inghilterra: #Foden non si è allenato per una botta al ginocchio. +++ #SportMediaset #UltimOra - Fprime86 : RT @sportmediaset: +++ Inghilterra: #Foden non si è allenato per una botta al ginocchio. +++ #SportMediaset #UltimOra - funkyoulow : @DiMarzio tutti i media inglesi han detto che ha preso un colpo e non si è allenato per precauzione, ma Gianluca è… - guanxinet : RT @DeStefanoCris: “Rocco lo faceva per tenersi allenato. A cosa? Non lo so, gli uomini sono esseri preziosi perche’ coltivano in se’ qualc… - NeriPozza : RT @DeStefanoCris: “Rocco lo faceva per tenersi allenato. A cosa? Non lo so, gli uomini sono esseri preziosi perche’ coltivano in se’ qualc… -