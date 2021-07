Napoli | Hysaj saluta città e tifosi | “È stato un onore”

(Di sabato 10 luglio 2021) Il nuovo acquisto della Lazio di Maurizio Sarri, Elseid, hatoed ilcon un emozionante messaggio sul proprio profilo Instagram: “, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Questo l'elenco dei calciatori della Lazio presenti per il ritiro di Auronzo di Cadore 2021. Assente Luis Alberto , presente l'ex terzino delElseidsvincolato dal club azzurro lo scorso 30 giugno - ma non ancora annunciato ufficialmente dal club di Maurizio Sarri . Portieri : Adamonis, Alia, Reina, Strakosha Difensori : ...Giuffredi sta concludendo l'acquisto didella Lazio, non appena sbroglierà la matassa burocratica con il laziale allora si concentrerà sul portoghese.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL...Wanda Nara, attrice, showgirl e procuratrice sportiva, ha fatto tappa al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Ecco la foto di "Napoli Magazine". Visualizza questo post ...Elseid Hysaj, dopo 6 anni trascorsi nel Napoli, è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio, dove troverà Maurizio Sarri.