MotoGP, quale futuro per Andrea Dovizioso? Titolare in Yamaha, tester in Aprilia o motocross? (Di sabato 10 luglio 2021) Uno dei temi forti in merito al 2022 della MotoGP riguarda Andrea Dovizioso. Nel 2020 il forlivese ha deciso di non rinnovare il contratto con Ducati, optando per prendersi un anno sabbatico dal Motomondiale, allo scopo di dedicarsi alla sua passione per il cross. Undaunted aveva sottolineato come il suo non fosse un addio, bensì un semplice arrivederci. Cionondimeno, le selle per la prossima stagione scarseggiano e Dovi non ha ancora firmato alcun contratto. Viene quindi spontaneo chiedersi se rivedremo Andrea in pista a tempo pieno, oppure se la sua carriera si sia de facto conclusa a Portimao il 22 novembre 2020.

