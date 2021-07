Milano, L’Estate Sforzesca ospita lo spettacolo “Shocking Elsa” (Di sabato 10 luglio 2021) Maria Eugenia D’Aquino in “Shocking Elsa” interpreta la stilista Elsa Schiaparelli. Foto di Emma Terenzio. L’Estate Sforzesca ospita nel suo articolato programma Shocking Elsa, spettacolo-omaggio alla grande stilista Elsa Schiaparelli (già nel palinsesto purtroppo sospeso causa Covid 2020 I talenti delle donne). Donna indipendente, eclettica, di talento, colta, amica di Cocteau, Aragon, Tzara, Elsa Schiaparelli propose una moda originale che molto risentiva dell’influenza dell’arte (lei frequentava ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Maria Eugenia D’Aquino in “” interpreta la stilistaSchiaparelli. Foto di Emma Terenzio.nel suo articolato programma-omaggio alla grande stilistaSchiaparelli (già nel palinsesto purtroppo sospeso causa Covid 2020 I talenti delle donne). Donna indipendente, eclettica, di talento, colta, amica di Cocteau, Aragon, Tzara,Schiaparelli propose una moda originale che molto risentiva dell’influenza dell’arte (lei frequentava ...

