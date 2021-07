Mancini: ”Inghilterra? Se i ragazzi vogliono divertirsi ancora, abbiamo gli ultimi 90? per farlo” (Di sabato 10 luglio 2021) Mancini: “Dovremo fare una grande partita, spero di avere quelle soddisfazioni che non ho avuto da calciatore” Roberto Mancini, c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra: Mancini: NON SONO AGITATATO, DOMANI MAGARI LO SARO’ “Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. Io come Braveheart? La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la nostra gara. Dovremo fare una grande gara, dovrà essere solo questo il nostro ... Leggi su retecalcio (Di sabato 10 luglio 2021): “Dovremo fare una grande partita, spero di avere quelle soddisfazioni che non ho avuto da calciatore” Roberto, c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’: NON SONO AGITATATO, DOMANI MAGARI LO SARO’ “Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. Io come Braveheart? La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la nostra gara. Dovremo fare una grande gara, dovrà essere solo questo il nostro ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Mancini: “ L’Inghilterra fisicamente è più forte di noi, ma a volte vince il più piccolo” La n… - SkyTG24 : Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - manutoma1 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? #Mancini: “ L’Inghilterra fisicamente è più forte di noi, ma a volte vince il più piccolo” La notizia… - FahdYg : RT @repubblica: Inghilterra-Italia, Mancini: 'Speriamo di vivere un 11 luglio come quello dell'82..' -