La marea in protesta | sfida a caldo e cariche della polizia

(Di sabato 10 luglio 2021), manganelli e lanci di fumogeni. Vent’anni dopo Genova, la risposta dei potentiterra a chi prova a ricordare loro che una altro mondo è possibile, non è cambiata di una virgola. «CI HANNO VOLUTO MOSTRARE il vero volto del capitalismo barricato dentro l’Arsenale, al di là di tutte i proclami ipocriti che fanno su resilienza e conversioni ecologiche» dice una ragazza che si teneva la testa sanguinante per una manganellata. Eppure, la manifestazione era cominciata in maniera pacifica. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

