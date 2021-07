“Inghilterra campione”, il tatuaggio del tifoso inglese spopola sul web [FOTO] (Di sabato 10 luglio 2021) L’attesa è altissima: si gioca la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, le due squadre si preparano a regalare grande spettacolo a Wembley. La compagine di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, mentre quella di Southgate ha avuto la meglio della Danimarca ai tempi supplementari. Non c’è una netta favorita, entrambe si sono messe in mostra durante la competizione come le migliori dal punto di vista tecnico e tattico. Nel frattempo sta circolando sul web una FOTO che ha scatenato la reazione dei tifosi, anche italiani. Un supporter inglese ha dimostrato di essere poco scaramantico e si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 luglio 2021) L’attesa è altissima: si gioca la finale di Euro 2021 tra Italia e, le due squadre si preparano a regalare grande spettacolo a Wembley. La compagine di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, mentre quella di Southgate ha avuto la meglio della Danimarca ai tempi supplementari. Non c’è una netta favorita, entrambe si sono messe in mostra durante la competizione come le migliori dal punto di vista tecnico e tattico. Nel frattempo sta circolando sul web unache ha scatenato la reazione dei tifosi, anche italiani. Un supporterha dimostrato di essere poco scaramantico e si è ...

CB_Ignoranza : L’Inghilterra è Campione d’Europa! IT’S COMING HOME ?? #Inghilterra #Euro2020 - NicolaMelloni : Da allora, tanta prosopopea e nessuna finale, fino a domani. I bambini del mondo ricordano #Maradona (in Inghilterr… - Dorian221190 : @CB_Ignoranza Mi sembra giusto! Faccio i miei più sentiti complimenti all'Inghilterra campione #EURO2020 ???????????????????? - zz5mo : RT @letterstohaz: Quando realizzi che l’Italia è già campione d’Italia perché l’Inghilterra non fa più parte dell’Unione Europea #EURO2020… - FrancescodiBran : @jack_omalley E l'Inghilterra è campione d'Europa (Sto cazzo) per t(r)uffatori, picchiatori e bevitori di birra. -