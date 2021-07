Il capitale verde di Francia (Di sabato 10 luglio 2021) Due anni fa, le elezioni europee furono il momento di gloria di Yannick Jadot, capolista di Europe Ecologie Les Verts (Eelv), che raccolse il 13,5 per cento e garantì al suo partito di essere la prima forza politica di sinistra all’Europarlamento. Lo scorso anno, in occasione delle elezioni comunali, l’ondata verde ricoprì tutta la Francia grazie a un’ottima campagna elettorale e a una serie di alleanze locali con i socialisti. Alcuni osservatori, dopo i due successi consecutivi, dissero che i Verdi avevano passato la prova di maturità, che non erano più il partito litigioso di un tempo e si sarebbero compattati attorno a un unico candidato per il grande ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Due anni fa, le elezioni europee furono il momento di gloria di Yannick Jadot, capolista di Europe Ecologie Les Verts (Eelv), che raccolse il 13,5 per cento e garantì al suo partito di essere la prima forza politica di sinistra all’Europarlamento. Lo scorso anno, in occasione delle elezioni comunali, l’ondataricoprì tutta lagrazie a un’ottima campagna elettorale e a una serie di alleanze locali con i socialisti. Alcuni osservatori, dopo i due successi consecutivi, dissero che i Verdi avevano passato la prova di maturità, che non erano più il partito litigioso di un tempo e si sarebbero compattati attorno a un unico candidato per il grande ...

Advertising

EnricoLetta : A scambiare idee sul futuro delle città e la #sostenibilità con @EricPiolle il sindaco ecologista di Grenoble, citt… - ItalianoRt : ????? I talebani hanno issato la loro bandiera su un ponte sul fiume Pyanj, al confine con il Tagikistan, vicino alla… - MassimoFlumeri : RT @DanieleDragone1: Sono Candidato per Roma Capitale con Partito Rinascimento Sgarbi....quello che farò quando sarò eletto, un numero ver… - dok2172 : RT @DanieleDragone1: Sono Candidato per Roma Capitale con Partito Rinascimento Sgarbi....quello che farò quando sarò eletto, un numero ver… - DanieleDragone1 : RT @DanieleDragone1: Sono Candidato per Roma Capitale con Partito Rinascimento Sgarbi....quello che farò quando sarò eletto, un numero ver… -

Ultime Notizie dalla rete : capitale verde Traffico Roma del 09 - 07 - 2021 ore 20:00 ...sul sito Roma punto luceverde.it per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Traffico Roma del 09 - 07 - 2021 ore 19:30 ...sul sito Roma punto luceverde.it per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Il capitale verde di Francia Il Foglio Il capitale verde di Francia Due anni fa, le elezioni europee furono il momento di gloria di Yannick Jadot, capolista di Europe Ecologie Les Verts (Eelv), che raccolse il 13,5 per cento e garantì al suo partito di essere la prima ...

Giovani industriali, per un giorno Genova diventa capitale dell’economia e della politica Di Stefano: “Dignità e opportunità per le nuove generazioni”. Il nodo delle infrastrutture liguri emerge ai Magazzini del Cotone ...

...sul sito Roma punto luceverde.it per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di RomaIn collaborazione con Luceinfomobilità ......sul sito Roma punto luceverde.it per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di RomaIn collaborazione con Luceinfomobilità ...Due anni fa, le elezioni europee furono il momento di gloria di Yannick Jadot, capolista di Europe Ecologie Les Verts (Eelv), che raccolse il 13,5 per cento e garantì al suo partito di essere la prima ...Di Stefano: “Dignità e opportunità per le nuove generazioni”. Il nodo delle infrastrutture liguri emerge ai Magazzini del Cotone ...