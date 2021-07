Gkn e i 422 dipendenti licenziati via e-mail. Ministro Orlando: “Modalità inaccettabili”. Confartigianato: “Ci sono imprenditori e predatori” (Di sabato 10 luglio 2021) Quando è troppo è troppo. Ieri persino Confindustria Firenze ha preso le distanze dalla Gkn driveline di Campi Bisenzio, azienda della multinazionale di componentistica auto controllata dal fondo inglese Melrose, che ha licenziato via e-mail 422 lavoratori. “Preso atto della procedura di licenziamento collettivo aperta in totale autonomia da Gkn”, Confindustria Firenze ha aggiunto di “non aver avuto alcuna informazione” e che “prende le distanze” dalle Modalità con cui si è proceduto ai licenziamenti. Un caso simile si è peraltro verificato solo la scorsa settimana quando 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Monza che sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Quando è troppo è troppo. Ieri persino Confindustria Firenze ha preso le distanze dalla Gkn driveline di Campi Bisenzio, azienda della multinazionale di componentistica auto controllata dal fondo inglese Melrose, che ha licenziato via e-422 lavoratori. “Preso atto della procedura di licenziamento collettivo aperta in totale autonomia da Gkn”, Confindustria Firenze ha aggiunto di “non aver avuto alcuna informazione” e che “prende le distanze” dallecon cui si è proceduto ai licenziamenti. Un caso simile si è peraltro verificato solo la scorsa settimana quando 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Monza chestati ...

