«Delo» | dalla Russia con dissenso

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 11 luglio 2021) David (Merab Ninidze) è accusato di frode contro l’università in cui lavora, avrebbe intascato il corrispettivo del prezzo di quindici sedie richieste per una conferenza e mai acquistate. Per questo è costretto ai domiciliari, lo hanno sospeso dall’insegnamento, la moglie se ne è andata pur continuando a occuparsi un po’ di lui e la figlia non gli vuole parlare più. Nessuno dei suoi amici ha detto qualcosa per difenderlo né tra i colleghi forse felici di occupare il suo posto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.