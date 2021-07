Calciomercato Sampdoria: irrompe il Real Madrid per Damsgaard (Di sabato 10 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: il Real Madrid piomba su Damsgaard. Pronta l’offerta per il talento danese classe 2000 La Sampdoria dovrà difendersi da numerosi attacchi durante la sessione estiva di Calciomercato. Il motivo è semplice da intuire: Mikkel Damsgaard. Il talento danese 2000, dopo aver disputato un Europeo in crescendo da assoluto protagonista, ha attirato l’attenzione di diversi top club di livello internazionale. Dal Tottenham al Barcellona, passando per le nostrane Juventus, Milan, Inter e Roma. Come riportato da fichajes.net, anche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021): ilpiomba su. Pronta l’offerta per il talento danese classe 2000 Ladovrà difendersi da numerosi attacchi durante la sessione estiva di. Il motivo è semplice da intuire: Mikkel. Il talento danese 2000, dopo aver disputato un Europeo in crescendo da assoluto protagonista, ha attirato l’attenzione di diversi top club di livello internazionale. Dal Tottenham al Barcellona, passando per le nostrane Juventus, Milan, Inter e Roma. Come riportato da fichajes.net, anche ...

