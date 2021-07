Calciomercato Roma: idea Zouma del Chelsea. Forte concorrenza in Premier (Di sabato 10 luglio 2021) La Roma è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione: Forte concorrenza per Kurt Zouma del Chelsea La Roma prosegue la ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione per via dell’addio di Juan Jesus, l’esclusione dal ritiro di Federico Fazio e il futuro incerto di Chris Smalling. Come riportato da Telefoot, il club giallorosso ha messo nel mirino Kurt Zouma. Il difensore 26enne del Chelsea ha rifiutato l’offerta del Wolverhampton ed è seguito da Tottenham ed Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Laè alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione:per KurtdelLaprosegue la ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione per via dell’addio di Juan Jesus, l’esclusione dal ritiro di Federico Fazio e il futuro incerto di Chris Smalling. Come riportato da Telefoot, il club giallorosso ha messo nel mirino Kurt. Il difensore 26enne delha rifiutato l’offerta del Wolverhampton ed è seguito da Tottenham ed Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24.

