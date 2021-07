Calciomercato – Il Genoa supera tutti: affare definito con l’Inter per Vanheusden (Di sabato 10 luglio 2021) Zinho Vanheusden al Genoa affare praticamente chiuso tra Inter e Genoa per il passaggio in rossoblu di Zinho Vanheusden. Il centrale belga rientrato a Milano dopo il prestito biennale allo Standard Liegi si trasferirà in Liguria in prestito secco. “Difensore in arrivo in casa rossoblu. Il nome nuovo per la retroguardia del Grifone è Zinho Vanheusden, centrale belga classe 1999 dell’Inter. Il Genoa ha sorpassato Spezia, Bologna e Cagliari ed è pronto ad accogliere in prestito secco il difensore pupillo del ct belga Martinez, giocatore di talento ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Zinhoalpraticamente chiuso tra Inter eper il passaggio in rossoblu di Zinho. Il centrale belga rientrato a Milano dopo il prestito biennale allo Standard Liegi si trasferirà in Liguria in prestito secco. “Difensore in arrivo in casa rossoblu. Il nome nuovo per la retroguardia del Grifone è Zinho, centrale belga classe 1999 del. Ilha sorpassato Spezia, Bologna e Cagliari ed è pronto ad accogliere in prestito secco il difensore pupillo del ct belga Martinez, giocatore di talento ...

