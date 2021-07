Calciomercato Bologna, è Theate il dopo - Tomiyasu (Di sabato 10 luglio 2021) Bologna - Walter Sabatini ha ormai messo nel mirino l'erede di Takehiro Tomiyasu . A sostituire il difensore giapponese (che sarà il "sacrificato" sul mercato del Bologna ) ora vicino al Tottenham ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021)- Walter Sabatini ha ormai messo nel mirino l'erede di Takehiro. A sostituire il difensore giapponese (che sarà il "sacrificato" sul mercato del) ora vicino al Tottenham ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Vanheusden sarà ceduto in prestito: #Spezia favorito su Bologna e Genoa - ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #Juwara #BFC… - FantaMasterApp : 'Calciomercato Bologna, suggestioni Zaza e Rugani: la verità su Parolo' - ReTwitStorm_ita : #Finale #Europei: da #Milano a #Napoli, #Niente #Maxischermi #Nelle grandi città. Ok solo a Roma, Bologna e Firenze… - sportli26181512 : Finale Europei: da Milano a Napoli, niente maxischermi nelle grandi città. Ok solo a Roma, Bologna e Firenze: La st… -