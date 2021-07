Amici 20, Sangiovanni macina record: il nuovo riconoscimento (Di sabato 10 luglio 2021) Un successo inarrestabile quello del cantante di Amici 20 Sangiovanni che aggiunge un nuovo record ai precedenti: è il primo in classifica. Non lo fermerà ormai più nessuno e sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 luglio 2021) Un successo inarrestabile quello del cantante di20che aggiunge unai precedenti: è il primo in classifica. Non lo fermerà ormai più nessuno e sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #Amici20: Sangiovanni ammette 'Ho paura di non trovare la verità nei rapporti' - tweetnewsit : #Amici20: Sangiovanni ammette 'Ho paura di non trovare la verità nei rapporti' - SOCESARA_ : amici è il trenitalia perfetto sangiovanni è il trenitalia in ritardissimo quando devi prendere la coincidenza dato… - melodyice_ : @missfrancyfer A me sembra Sangiovanni di Amici - _sconnessi_ : Io ho la vicina di casa che ha 73 anni: ha visto amici e me fa: Cè da dire che Sangiovanni è proprio bello e quand… -