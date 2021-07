Accordo storico al G20 di Venezia sulla global tax (Di sabato 10 luglio 2021) “Dopo molti anni di discussioni e sulla base dei progressi compiuti l’anno scorso, abbiamo raggiunto uno storico Accordo su un’architettura fiscale internazionale più stabile ed equa”. Lo sottolinea il documento finale del G20 di Venezia, diffuso al termine dei lavori. “Appoggiamo - si legge nel testo - le componenti-chiave dei due pilastri, la riallocazione degli utili delle imprese multinazionali e un’imposta minima globale effettiva”. Si fa appello quindi ad “affrontare rapidamente le questioni rimanenti e finalizzare gli elementi di progettazione nel quadro concordato, insieme a un piano dettagliato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) “Dopo molti anni di discussioni ebase dei progressi compiuti l’anno scorso, abbiamo raggiunto unosu un’architettura fiscale internazionale più stabile ed equa”. Lo sottolinea il documento finale del G20 di, diffuso al termine dei lavori. “Appoggiamo - si legge nel testo - le componenti-chiave dei due pilastri, la riallocazione degli utili delle imprese multinazionali e un’imposta minimae effettiva”. Si fa appello quindi ad “affrontare rapidamente le questioni rimanenti e finalizzare gli elementi di progettazione nel quadro concordato, insieme a un piano dettagliato ...

