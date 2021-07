66enne italiano linciato da una folla di 600 persone: 5 gli arresti, le immagini della casa distrutta (Di sabato 10 luglio 2021) Dall’Honduras arriva la notizia dell’uccisione tremenda di un italiano, il 66enne Giorgio Scanu. Secondo quanto viene riferito da fonti locali l’uomo si sarebbe macchiato di un crimine orribile e, per questo, sarebbe nata la rabbia di centinaia di persone. 600, viene detto, che si sono lanciate in una missione punitiva costata il linciaggio di Giorgio Scanu. Al momento, 5 le persone arrestate nel drammatico fatto di cronaca. Giorgio Scanu, italiano di 66 anni linciato in Honduras Tutto è accaduto giovedì 8 luglio a Santa Ana de Yusguare, un villaggio a 80 chilometri a sud ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) Dall’Honduras arriva la notizia dell’uccisione tremenda di un, ilGiorgio Scanu. Secondo quanto viene riferito da fonti locali l’uomo si sarebbe macchiato di un crimine orribile e, per questo, sarebbe nata la rabbia di centinaia di. 600, viene detto, che si sono lanciate in una missione punitiva costata il linciaggio di Giorgio Scanu. Al momento, 5 learrestate nel drammatico fatto di cronaca. Giorgio Scanu,di 66 anniin Honduras Tutto è accaduto giovedì 8 luglio a Santa Ana de Yusguare, un villaggio a 80 chilometri a sud ...

