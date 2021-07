Vaccini, Oms: 'Prove limitate sull'utilità della terza dose' (Di venerdì 9 luglio 2021) Per l'Organizzazione mondiale della Sanità non è chiaro se una terza dose di richiamo per il vaccino anti - Covid - 19 sia utile per mantenere la protezione contro il virus. Al momento, riferisce l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Per l'Organizzazione mondialeSanità non è chiaro se unadi richiamo per il vaccino anti - Covid - 19 sia utile per mantenere la protezione contro il virus. Al momento, riferisce l'...

Advertising

ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - nicolaprochilo : Oms: “aberrante” che i sanitari non siano vaccinati, le varianti di Covid-19 stanno vincendo la battaglia contro i… - chiarapellegri9 : RT @giulianol: A chi propugna il ddl Zan e segue fedelmente le capriole dell'OMS sui vaccini, ricordo che fino al 1990 l'OMS classificava l… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Oms: 'Prove limitate sull'utilità della terza dose' #Covid - MattSDPell : RT @giulianol: A chi propugna il ddl Zan e segue fedelmente le capriole dell'OMS sui vaccini, ricordo che fino al 1990 l'OMS classificava l… -