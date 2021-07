Una Vita anticipazioni: tragedia per Maite, gesto estremo in carcere (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5 per la settimana dall’11 al 17 luglio 2021. Ecco cosa succederà La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Unadella soap opera in onda su Canale 5 per la settimana dall’11 al 17 luglio 2021. Ecco cosa succederà La telenovela “Una” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

teatrolafenice : ?? «Le due più grandi sventure nella vita sono una cattiva salute e una cattiva coscienza» (Lev Tolstoj). Buongiorn… - angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - Davjd_S : RT @LaVeritaWeb: In nome dei «diritti civili» Bruxelles minaccia di negare gli aiuti post Covid ai Paesi che difendono vita e libertà. Una… - JennMorningstar : Comunque frasi del tipo 'la vita di una donna non ha senso senza figli', 'non sarà mai completa', 'passerai la vecc… -