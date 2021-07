Twitch: Indiefoxx bannata dopo Hot Tub e ASMR? Ora vende le sue clip come NFT (Di venerdì 9 luglio 2021) bannata da Twitch, la streamer Indiefoxx ha trovato un nuovo modo per fare soldi vendendo clip dal suo account sospeso come NFT (non-fungible token). Indiefoxx è stata bannata per la sesta volta nel 2021 il 28 giugno e da allora non le è stato più permesso di tornare sulla piattaforma. Nonostante il suo status di partner Twitch sia stato revocato e il collegamento allo streaming rimosso dalla sua biografia su Twitter, la popolare ASMR e hot tub streamer deve ancora spiegare per cosa è stata bannata o per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)da, la streamerha trovato un nuovo modo per fare soldindodal suo account sospesoNFT (non-fungible token).è stataper la sesta volta nel 2021 il 28 giugno e da allora non le è stato più permesso di tornare sulla piattaforma. Nonostante il suo status di partnersia stato revocato e il collegamento allo streaming rimosso dalla sua biografia su Twitter, la popolaree hot tub streamer deve ancora spiegare per cosa è statao per ...

