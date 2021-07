“Truffa dello specchietto” | 40enne denunciato dai carabinieri

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Credeva di poter mettere a segno la famigerata “” e garantirsi così, in modo impunito, un illecito profitto. Ma non è andata come sperava. A finire questa volta nella rete dell’Arma undella provincia di Siracusa che è statopoiché ritenuto responsabile di: l’uomo, vagabondando per Montella alla guida della propria autovettura, dopo aver scelto la vittima, metteva in atto il suo piano, simulando un sinistro stradale ed accusandola di avergli danneggiato lo. L’anziano ...

Quando riescono a ottenere il risultato, vanno via con il denaro, compiendo a tutti gli effetti quella che viene definita come laspecchietto rotto. Questo è solo uno degli episodi su ...... nei confronti di dipendenti pubblici accusati, a vario titolo, dia danno di un ente ... Secondo l'accusa l'uomo dal 12 giugno 2018 al 7 agostostesso anno in sei occasioni si sarebbe ...Pesante condanna per un cittadino svedese, ritenuto responsabile di uno dei più grandi raggiri di sempre legati alle criptovalute.La truffa dello specchietto rotto è un misero stratagemma utilizzato dai malintenzionati per spillare quattrini ai poveri malcapitati. Il raggiro consiste nel far credere alla vittima di aver urtato ...