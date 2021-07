The Witcher 3 su next-gen avrà un DLC gratuito con skin e oggetti extra dalla serie TV (Di venerdì 9 luglio 2021) L'annuncio ufficiale è arrivato oggi fa sulla pagina Facebook di The Witcher, condiviso dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di una nuova stagione della serie tv di The Witcher e della sua data di uscita. La serie tv di Netflix ispirata alla celebre IP entrerà nel videogioco, precisamente grazie all'aggiornamento per PC e per le console next-gen. Il gioco vedrà infatti l'aggiunta gratuita di un DLC con tanti contenuti esclusivi su queste piattaforme, tra cui nuove skin e armature ispirate proprio alla serie. "L'aggiornamento next-gen di The ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) L'annuncio ufficiale è arrivato oggi fa sulla pagina Facebook di The, condiviso dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di una nuova stagione dellatv di Thee della sua data di uscita. Latv di Netflix ispirata alla celebre IP entrerà nel videogioco, precisamente grazie all'aggiornamento per PC e per le console-gen. Il gioco vedrà infatti l'aggiunta gratuita di un DLC con tanti contenuti esclusivi su queste piattaforme, tra cui nuovee armature ispirate proprio alla. "L'aggiornamento-gen di The ...

Advertising

s4moodxl : Qualcuno ha guardato The Witcher? #Tiziaparty - IlCineocchio : Teaser per #TheWitcherNightmareoftheWolf, film animato sulle origini di #Vesimir - lilithmoovn : La mia home di Twitter piena di The Witcher (??), spammo anche io!!! - infoitscienza : The Witcher 3: l’aggiornamento “next gen” porterà nuovi DLC - infoitscienza : The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S riceverà DLC basati sulla serie Netflix -