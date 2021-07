Tabellone qualificazioni Wta Budapest 2021 | al via Martina Di Giuseppe

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ildelleal torneo Wta di, che si giocherà la prossima settimana in Ungheria. Presente una sola azzurra, vale a direDi, che proverà a centrare la promozione al main draw anche se non sarà affatto semplice. Andiamo dunque a scoprire qual è la composizione del. Cristian (1) vs Stollar Alves vs Di(8) Danilovic (2) vs Burillo Escorihuela Bulgaru vs Gerlach (11) Bucsa (3) vs Drahota Szabo Szabanin vs Mrdeza (7) Arruabarrena (4) vs Duval Ormaechea vs Bondarenko (12) Volynets (5) vs ...