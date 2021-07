Stenosi diverticolare, diagnosi e intervento di Papa Francesco (Di venerdì 9 luglio 2021) Nei giorni scorsi Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto a un intervento chirurgico per una Stenosi diverticolare sintomatica del colon. Ad illustrare la diagnosi di questa patologia e la tecnica chirurgica utilizzata Fabio Monica, presidente AIOP. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Nei giorni scorsiè stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto a unchirurgico per unasintomatica del colon. Ad illustrare ladi questa patologia e la tecnica chirurgica utilizzata Fabio Monica, presidente AIOP. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Stenosi diverticolare Papa Francesco domenica all'Angelus dall'ospedale Prosegue bene il decorso di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico per stenosi diverticolare del sigma. Il Pontefice non ha più febbre e domenica 11 luglio guiderà la recita dell'Angelus dalla struttura ospedaliera . Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ...

Papa Francesco: niente più febbre, domenica Angelus dal Gemelli Lo scorso 4 luglio Papa Francesco si è sottoposto a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon ( COS'È ). Un'operazione programmata ma di cui si è avuta notizia ...

A Papa Francesco confermata una stenosi diverticolare severa askanews Papa Francesco: domenica l’Angelus dal Gemelli, come Wojtyla ROMA. – Domenica prossima papa Francesco reciterà l’Angelus dal decimo piano del Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato in seguito all’intervento al colon. Lo ha reso noto oggi il direttore del ...

Papa Angelus domenica dall'Ospedale Gemelli, come Giovanni Paolo II Il giorno dopo l'intervento chirurgico - della durata di 3 ore - per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio che aveva comportato una emicolectomia sinistra, si prevedeva una ...

