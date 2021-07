Scherma, Ct Sirovich: “Olimpiadi un’incognita per tutti ma niente paura” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Ct della sciabola azzurra presenta la rassegna giapponese. gm/gtr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Ct della sciabola azzurra presenta la rassegna giapponese. gm/gtr/com su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Scherma, Ct Sirovich: “Olimpiadi un’incognita per tutti ma niente paura” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scherma, Ct Sirovich: “Olimpiadi un’incognita per tutti ma niente paura” - - CorriereCitta : Scherma, Ct Sirovich: “Olimpiadi un’incognita per tutti ma niente paura” - CarlottiSilvio : RT @Federscherma: Il CT della sciabola Sirovich: “non vediamo l’ora di vivere questa Olimpiade” #scherma #fencing #RoadToTokyo @KinderJoyMo… - KinderJoyMoving : RT @Federscherma: Il CT della sciabola Sirovich: “non vediamo l’ora di vivere questa Olimpiade” #scherma #fencing #RoadToTokyo @KinderJoyMo… -