Sarà Djokovic l’avversario di Berrettini in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Novak Djokovic batte in tre set (7-6, 7-5, 7-5) Denis Shapovalov ottenendo la vittoria numero 101 a Wimbledon e la settima finale in carriera nello Slam inglese. Qui il serbo se la vedrà con Matteo Berrettini, che oggi è riuscito nella storica impresa di diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale ai Championships. Djokovic fatica ma porta a casa i primi due set L’inizio di match è per Shapovalov, che spinge e rischia come suo solito e mette un difficoltà un Djokovic che, in un terzo gioco segnato da due doppi falli, perde subito la battuta. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Novakbatte in tre set (7-6, 7-5, 7-5) Denis Shapovalov ottenendo la vittoria numero 101 ae la settimain carriera nello Slam inglese. Qui il serbo se la vedrà con Matteo, che oggi è riuscito nella storica impresa di diventare il primo italiano di sempre a conquistare laai Championships.fatica ma porta a casa i primi due set L’inizio di match è per Shapovalov, che spinge e rischia come suo solito e mette un difficoltà unche, in un terzo gioco segnato da due doppi falli, perde subito la battuta. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Djokovic Matteo Berrettini entra nella storia del tennis azzurro. Il 25enne romano è il primo italiano in finale a Wimbledon Se guarderò l'altra semifinale Djokovic - Shapovalov? Sarà difficile non seguirla, mi conviene guardare, auguro buona fortuna ad entrambi. Devo crederci porterò qui la bandiera dell'Italia'.

Diretta/ Djokovic Shapovalov video streaming tv: allungo di Nole, Wimbledon 2021 Primo set comunque intenso e combattuto: in Djokovic Shapovalov adesso la strada sarà in discesa per Nole oppure la seconda semifinale di Wimbledon 2021 avrà ancora molto da dirci? (Aggiornamento di ...

