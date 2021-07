Roma, ecco in quale hotel alloggia Mourinho (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma - Aspettando la sistemazione definitiva, quella che probabilmente lo porterà a vivere al secondo piano di palazzo Taverna, José Mourinho sta trascorrendo questi primi giorni della capitale in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021)- Aspettando la sistemazione definitiva, quella che probabilmente lo porterà a vivere al secondo piano di palazzo Taverna, Josésta trascorrendo questi primi giorni della capitale in ...

Advertising

andreapurgatori : ECCO. #Euro2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di #Casapound stile 'ventennio' - Linkiesta : ?? Ecco il nuovo numero di #LinkiestaMagazine con Big Ideas del The New York Times! ?? In edicola a Milano e Roma, n… - Akinato72444362 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Ecco l'ennesimo GIOIELLO riconsegnato ai romani: Piazza Farnese è stata definitivamente liberata da… - CorriereCitta : Roma, lotta allo spaccio: 5 arresti dei Carabinieri in poche ore, ecco dove - RubenMourinista : RT @TuttoASRoma: Roma, per Mourinho ecco Rui Patricio, Xhaka e un terzino: i nomi caldi -