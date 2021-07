Referendum giustizia – Salvini coinvolge parlamentari e consiglieri regionali (Di venerdì 9 luglio 2021) – “In arrivo più di 3 milioni di firme da controllare” – Matteo Salvini arruola parlamentari e consiglieri regionali: dal 17 agosto al 12 settembre saranno nel quartier generale di via Bellerio a Milano, per passare al setaccio i milioni di firme raccolte per i Referendum sulla giustizia. Il leader della Lega ha scritto una lettera ad hoc a tutti gli eletti, sottolineando la necessità di controllare “la corrispondenza tra firme e certificato elettorale” per ognuno dei sei quesiti. Un lavoro enorme: per ciascun Referendum serve un numero di sottoscrizioni di almeno 500mila ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) – “In arrivo più di 3 milioni di firme da controllare” – Matteoarruola: dal 17 agosto al 12 settembre saranno nel quartier generale di via Bellerio a Milano, per passare al setaccio i milioni di firme raccolte per isulla. Il leader della Lega ha scritto una lettera ad hoc a tutti gli eletti, sottolineando la necessità di controllare “la corrispondenza tra firme e certificato elettorale” per ognuno dei sei quesiti. Un lavoro enorme: per ciascunserve un numero di sottoscrizioni di almeno 500mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum giustizia Carceri, Salvini 'No a numeri identificativi per gli agenti' Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di una visita a un gazebo a Genova per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia ha risposto a chi gli chiedeva una posizione sull'ipotesi ...

Referendum giustizia: domani gazebo della Lega in Piazza Martiri a Teramo ... agli eletti della Lega sul territorio e ai militanti che stanno svolgendo un compito importante di mobilitazione e organizzazione." I sei referendum sulla giustizia riguardano la riforma del Csm, ...

Figli Andreotti firmano referendum sulla giustizia - Politica Agenzia ANSA La promessa di Salvini: “Dopo la vittoria, andremo a sbianchettare ciclabile in corso Buenos Aires” Lo ha detto Matteo Salvini durante l’incontro sui referendum della giustizia organizzato dalla Lega a Palazzo Stelline a Milano. “Sicuramente” il piano per le piste ciclabili “andrà rivisitato, ...

Referendum:Salvini scrive a Viminale e Anci, troppi problemi ROMA, 09 LUG - Difficoltà a reperire i moduli vidimati, lentezze burocratiche, mancanza di personale. A pochi giorni dal via alla raccolta firme per i sei referendum sulla Giustizia, promossi da Lega ...

