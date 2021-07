Raffaella Carrà | il suo agente Angelo Perrone contro i ricordi dei colleghi | “Vengono dette cose inesatte”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 luglio 2021) In questi giorni in molti hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di, che è venuta a mancare nel pomeriggio di lunedì 5 luglio. Visti i commenti e le dediche deie personaggi noti, l’della showgirlsi è però detto infastidito da quanto letto. A suo avviso vi sarebbe infatti chi ha parlato di lei senza mai averla conosciuta davvero.duroi messaggi sulla morte diDal giorno della scomparsa di ...