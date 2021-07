Non siamo nati per diventare saggi (Di venerdì 9 luglio 2021) Che il tempo sia capace di portar via tutte le cose che amiamo lasciandoci nel vuoto più profondo ce ne accorgiamo solo quando accade. Eppure è proprio quello il momento in cui si spera che esista anche spazio-tempo ulteriore dove le cose continuano a esistere e accadere anche se sono materialmente svanite. E quello spazio è, prima di tutto, nel ricordo di chi ci nomina e ci rende vivi con le parole. “Scrivere di una persona reale e scrivere di un personaggio immaginato alla fine dei conti è la stessa cosa: bisogna ottenere il massimo dell’immaginazione di chi legge utilizzando il poco che il linguaggio ci offre“. Con questo inciso Emanuele Trevi indirettamente spiega il senso più ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Che il tempo sia capace di portar via tutte le cose che amiamo lasciandoci nel vuoto più profondo ce ne accorgiamo solo quando accade. Eppure è proprio quello il momento in cui si spera che esista anche spazio-tempo ulteriore dove le cose continuano a esistere e accadere anche se sono materialmente svanite. E quello spazio è, prima di tutto, nel ricordo di chi ci nomina e ci rende vivi con le parole. “Scrivere di una persona reale e scrivere di un personaggio immaginato alla fine dei conti è la stessa cosa: bisogna ottenere il massimo dell’immaginazione di chi legge utilizzando il poco che il linguaggio ci offre“. Con questo inciso Emanuele Trevi indirettamente spiega il senso più ...

