Napoli, serpente striscia tra i tavolini di un bar

Un serpente striscia tra i tavolini di un bar in piazza San Pasquale a Chiaia. È apparso improvvisamente a Napoli e ha generato il panico tra le strade. La gente del posto ha prontamente filmato il video, poi pubblicato sui social nel gruppo Cittadini Attivi in difesa di Napoli "Lucio Mauro".

