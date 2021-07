Napoli, caccia di casa la sorella: interviene la Polizia e prende a calci la volante (Di venerdì 9 luglio 2021) Minaccia e caccia di casa la sorella, poi interviene la Polizia e si scaglia contro la volante. È stato denunciato un 57enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. I fatti ieri pomeriggio a Miano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Minaccia edila, poilae si scaglia contro la. È stato denunciato un 57enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. I fatti ieri pomeriggio a Miano, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

