Monster Hunter Stories 2: update 1.0.3 disponibile, la patch D1 è obbligatoria per giocare online – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) Monster Hunter Stories 2 riceve una patch D1: si tratta dell’update 1.0.3 ed è obbligatorio per giocare online.. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin riceve oggi una patch D1: si tratta dell’update 1.0.3 ed è obbligatorio per poter giocare online al videogioco Nintendo Switch. L’aggiornamento pesa 500 MB e include alcuni cambiamenti e, come è tipico, alcune correzioni di bug. Vediamo i dettagli. La patch note di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021)2 riceve unaD1: si tratta dell’1.0.3 ed è obbligatorio per..2: Wings of Ruin riceve oggi unaD1: si tratta dell’1.0.3 ed è obbligatorio per poteral videogiocoSwitch. L’aggiornamento pesa 500 MB e include alcuni cambiamenti e, come è tipico, alcune correzioni di bug. Vediamo i dettagli. Lanote di ...

Advertising

Teomanson : RT @NintendoItalia: Rider, è il momento! Saltate in sella al vostro Monstie e partite per un'epica avventura in Monster Hunter Stories 2: W… - GamingTalker : Monster Hunter Stories 2 è ora disponibile, pubblicato l'aggiornamento 1.0.3: le novità della patch del Day One… - IcedLeafN : RT @NintendoItalia: Rider, è il momento! Saltate in sella al vostro Monstie e partite per un'epica avventura in Monster Hunter Stories 2: W… - NintendoItalia : Rider, è il momento! Saltate in sella al vostro Monstie e partite per un'epica avventura in Monster Hunter Stories… - EnvNaoko : Stasera, appena stacco dal lavoro, mi butto su Monster Hunter Stories 2 ?? -