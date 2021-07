Mediaset contro Pardo: 'Agiremo per vie legali in ogni sede' (Di venerdì 9 luglio 2021) MILANO - Rottura completa tra Mediaset e il conduttore tv Pierluigi Pardo . L'azienda milanese farà causa al giornalista dopo l'annuncio di Dazn che ha messo Pardo nella sua squadra per la prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) MILANO - Rottura completa trae il conduttore tv Pierluigi. L'azienda milanese farà causa al giornalista dopo l'annuncio di Dazn che ha messonella sua squadra per la prossima ...

