McLaren | Seidl e la delusione Ricciardo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lando Norris 101 punti, Daniel40. Bastano i numeri a descrivere tutte le difficoltà che sta incontrando il pilota australiano in. Un così lungo periodo di adattamento non era ...

... prevedibile che fosse così quando lasci Red Bull, innon riesce a sfruttare il progetto ... Pensavamo sarebbe stata un'integrazione più veloce ", il giudizio di Andreas, intervistato dai ...... '' Speriamo di trovare un'altra soluzione per il futuro '' ha aggiunto. Lasta comunque guardando alla possibilità di dover rinunciare a Norris per una gara: '' Abbiamo un accordo con ...Il rendimento di Daniel è molto lontano da quanto sta ottenendo Norris. Urge un cambio di passo per mettere al sicuro il piazzamento nel mondiale Costruttori dall'insidia Ferrari ...L'australiano ritiene di dover accettare il miglior rendimento del proprio compagno di squadra, considerando inoltre Norris il vero valore aggiunto per il futuro della McLaren ...