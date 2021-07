Luglio | tempo di vacanza per molti | le regole da osservare sulle spiagge in Fvg

Advertising

amnestyitalia : A 20 anni dal G8 di Genova, solo pochi dei responsabili delle violenze sono stati individuati e puniti. È tempo di… - lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - Italbasket : L’Italia è un diesel. Nel secondo tempo accelera e risale dal -17. Battuto il Portorico, semifinale contro la vince… - leonedorobg : Domenica sera è FINALE!!! ???????????? - ?????????????????????? ? domenica 11 Luglio 2021 ore 21:00 sul nostro MAXISCHERMO Prenota… - mgian85 : @PosteSpedizioni buonasera, il 5 luglio ho effettuato un ordine nella sezione 'filatelia' del portale di Poste. A q… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio tempo

Bellissima e sicura di sé come non si era vista da. Noemi è sempre più a suo agio con la metamorfosi (che è anche il titolo del suo toru) fisica ... La cantante romana venerdì 9ha stupito ...Il ministro della Sanità dell'isola, Chris Fearne, ha infatti annunciato che dal prossimo 14sarà obbligatorio per entrare nel Paese presentare un documento di vaccinazione. I bambini in ...(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - I sindacati metalmeccanici dichiarano "tempo scaduto" per Acciaierie d'Italia e proclamano uno sciopero per la giornata del 20 luglio. Lo si legge in una nota di Fiom, Fim e ...Amichevoli Sampdoria 2021: annunciate le avversarie estive dei blucerchiati di Roberto D’Aversa. Tutti i dettagli e il programma La Sampdoria affronterà quattro amichevoli durante il ritiro, in progra ...