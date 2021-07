L' Ue lascia Orban a secco | nega l' anticipo dei soldi del Recovery

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’Unione Europea potrebbere Viktor‘a’ quest’estate. Vale a dire senza il 13 per cento didei fondi europei destinato ai paesi che martedì otterranno l’ok dell’Ecofin ai loro piani nazionali di ripresa e resilienza. Il piano ungherese infatti potrebbe non essere approvato nella riunione dei ministri finanziari dell’Ue del 13 luglio, ma rimandato ad un’altro meeting dell’Ecofin, già previsto per il 26 luglio per esaminare i piani di Croazia, Slovenia, Cipro e Croazia. La stretta europea decisa contro Viktor, dopo l’approvazione della legge anti-Lgbtqi e i mancati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lascia Orban

Yahoo Finanza

In attesa che arrivi la data - chiave del 13 luglio, tutti restano immobili anche perch il segretario dem Enrico Letta nonmargini: "Salvini è amico di, non è credibile ", dice il leader ..."Mentre fioccano le accuse contro Renzi, paragonato ad, e in tanti dispensano lezioni su ... Il tutto a condire lo screen di un commento social che nonspazio a troppe interpretazioni. L'...Ecofin non darà l'ok al piano ungherese, per i problemi sullo stato di diritto. Si va a fine luglio, per l'estate niente fondi ...Mentre il Parlamento europeo ha votato ad ampia maggioranza una risoluzione contraria all’omotransfobica legge da ieri entrata in vigore, attivisti LGBT hanno sfidato Victor Orban gonfiando un gigante ...