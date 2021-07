Lo stereotipo della signora coreana e un bicchiere di birra che fa la rivoluzione (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella nuova pubblicità della Cass, la birra più popolare in Corea del sud, è seduta su una poltrona di pelle, elegantissima; si versa da bere e dice: “Se una come me è in una pubblicità della birra, il mondo deve essere decisamente migliorato”. Youn Yuh-jung ha 74 anni ed è la prima sudcoreana ad aver vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista: è la madre di Monica nel film “Minari” di Lee Isaac Chung. Una come Youn Yuh-jung (Youn è il cognome) nella società coreana non esiste. O meglio, esiste solo come ajumma, un termine vagamente dispregiativo che indica una donna sposata che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella nuova pubblicitàCass, lapiù popolare in Corea del sud, è seduta su una poltrona di pelle, elegantissima; si versa da bere e dice: “Se una come me è in una pubblicità, il mondo deve essere decisamente migliorato”. Youn Yuh-jung ha 74 anni ed è la prima sudad aver vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista: è la madre di Monica nel film “Minari” di Lee Isaac Chung. Una come Youn Yuh-jung (Youn è il cognome) nella societànon esiste. O meglio, esiste solo come ajumma, un termine vagamente dispregiativo che indica una donna sposata che ...

