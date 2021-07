Levissima+ | le virtù delle acque funzionali con vitamine e sali minerali

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nella vita di tutti i giorni, trovare l’equilibrio e prendersi cura di sé può essere una vera e propria sfida: la giusta idratazione, una sana alimentazione, come anche l’attività fisica, la meditazione, la cura del corpo/beauty routine sono alcuneazioni quotidiane che inserite nella propria routine aiutano a stare bene ogni giorno. Levissima +, combinando la purezza dell’acqua minerale con le proprietà dei(magnesio, potassio, zinco) eB presenti in ciascuna bottiglia, diventa un alleato per il benessere a 360°, donando un’idratazione completa che offre concentrazione, ...