L'arte vista con occhi non occidentali: giovani stranieri fanno da guida nei musei. E i capolavori svelano aspetti inaspettati (Di venerdì 9 luglio 2021) Guardare la nostra storia con altri occhi, da prospettive nuove, attraverso sensibilità e punti di vista inediti. L'arte e i musei come luoghi dell'integrazione. O meglio dell'intercultura. In cui i ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 9 luglio 2021) Guardare la nostra storia con altri, da prospettive nuove, attraverso sensibilità e punti diinediti. L'e icome luoghi dell'integrazione. O meglio dell'intercultura. In cui i ...

Advertising

sea_online : Corretta gestione delle #opere d’#arte: il punto di vista del Prof. Mario Petrangeli #ponti #anas #llpp… - gracefromsaturn : RT @ztarboyy: questa cosa che la musica viene vista sempre come arte di serie b, dove tutti quanti pensano di scrivere due frasi ed essere… - _Delilah__ : @Arte_mi_sia io l'ho vista ora e mi sto sentendo male ahahahah - blondeandre : @ztarboyy ma non è assolutamente vero che è vista come arte di serie b. semplicemente gente come lei che non sa più… - stelIino : RT @ztarboyy: questa cosa che la musica viene vista sempre come arte di serie b, dove tutti quanti pensano di scrivere due frasi ed essere… -