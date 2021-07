La Bce ridefinisce l’obiettivo di inflazione | ora è “2% simmetrico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lagarde annuncia un nuovo target: non più“sotto ma vicino al 2%”, ma “un obiettivo didel 2%”. La linea, già tracciata anni fa da Mario Draghi, ha lo scopo di agire sulle aspettative per far salire un po’ i prezzi. “La nuova strategia è una solida base che ci guiderà nella conduzione della politica monetaria negli anni a venire”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. Il target dell’Eurotower per perseguire la stabilità dei prezzi non sarà più “sotto, ma vicino al 2%” ma sarà “un obiettivo didel 2% a medio termine”. Può apparire una sottigliezza ma si tratta ...