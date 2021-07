Inter | Handanovic | “Sarà un campionato molto equilibrato | noi puntiamo in alto”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il portiere dell’Samirvenuto ai microfoni diTv in occasione del secondo giorno di ritiro: “Abbiamo vissuto sensazioni bellissime, ma adesso abbiamo uno scudetto da difendere. Mi aspetto uncombattuto, il piùdegli ultimi 10 anni. Almeno cinque squadre possono ambire alla vittoria e sono presenti molti allenatori di prestigio. Noi siamo una squadra forte ein. Non appena torneranno tutti ci prepareremo al meglio“. SportFace.

...a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nel pre stagione Primo giorno di lavoro per l': i ... Questa la lista dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi: Portieri: Samir, Andrei ...Simone Inzaghi ha diramato l'elenco dei convocati dell 'per la prima parte del raduno estivo, quella in cui mancheranno tanti Nazionali ancora in ... Portieri : Samir, Andrei Ionut Radu, ...Aspettiamo che ritornino tutti e ci prepareremo nel modo migliore": sono le parole del capitano nerazzurro Samir Handanovic ai microfoni di InterTv al secondo giorno di ritiro ad Appiano Gentile.Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato dopo i primi due giorni di lavori agli ordini del nuo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.