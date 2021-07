In quali Paesi si può viaggiare con il Green pass? (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre la Francia sconsiglia alla popolazione i viaggi verso Spagna e Portogallo, a causa del diffondersi della variante Delta, è lecito chiedersi verso quali Paesi europei sia possibile andare con il nostro Green pass. Il certificato facilita gli spostamenti evitando a chi lo presenta di doversi sottoporre alla quarantena o a un tampone all’arrivo. Di fatto però ogni Stato può definire le proprie regole, per esempio la necessità solo della prima dose di vaccino o anche della seconda. Consultare il sito “viaggiare sicuri” della Farnesina Prima di mettersi in viaggio è bene consultare il portale del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre la Francia sconsiglia alla popolazione i viaggi verso Spagna e Portogallo, a causa del diffondersi della variante Delta, è lecito chiedersi versoeuropei sia possibile andare con il nostro. Il certificato facilita gli spostamenti evitando a chi lo presenta di doversi sottoporre alla quarantena o a un tampone all’arrivo. Di fatto però ogni Stato può definire le proprie regole, per esempio la necessità solo della prima dose di vaccino o anche della seconda. Consultare il sito “sicuri” della Farnesina Prima di mettersi in viaggio è bene consultare il portale del ...

