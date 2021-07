Il Covid rialza la testa: indice Rt in risalita a 0,66. La ricercatrice Colizza: ecco cosa accadrà in autunno (Di venerdì 9 luglio 2021) Il virus sta rialzando la testa. Oltre all’incremento dei nuovi casi registrati nell’ultima settimana, ce lo dice anche l’ultimo monitoraggio Covid di Iss e Ministero della Salute, che l’Adnkronos Salute apprende dalla riunione della cabina di regia. Un report che segna un’inversione di tendenza. L’indice Rt è infatti in risalita a 0,66 rispetto allo 0,63 della scorsa settimana. Non solo. In aumento anche l’incidenza settimanale dei contagi che tocca gli 11 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente. Covid, indice Rt in risalita a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Il virus stando la. Oltre all’incremento dei nuovi casi registrati nell’ultima settimana, ce lo dice anche l’ultimo monitoraggiodi Iss e Ministero della Salute, che l’Adnkronos Salute apprende dalla riunione della cabina di regia. Un report che segna un’inversione di tendenza. L’Rt è infatti ina 0,66 rispetto allo 0,63 della scorsa settimana. Non solo. In aumento anche l’incidenza settimanale dei contagi che tocca gli 11 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente.Rt ina ...

